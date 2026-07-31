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Studios à vendre en Bashkia Puke, Albanie

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Kcire, Albanie
Studio 1 chambre
Kcire, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Un studio avec vue sur la mer est à vendre dans le quartier de Qerret. La superficie totale …
$53,506
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Caractéristiques des propriétés en Bashkia Puke, Albanie

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