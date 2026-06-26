Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Mirdite
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Bashkia Mirdite, Albanie

;
Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 4 chambres dans Fan, Albanie
Penthouse 4 chambres
Fan, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 253 m²
Sol 7/7
L'appartement est situé au septième étage résidentiel, avec une surface nette de 142,7 m2 et…
$390,716
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Century 21 Oksford
Langues
English, Русский, Polski, Français, Italiano, Українська
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bashkia Mirdite, Albanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller