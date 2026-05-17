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Appartements à vendre en Bashkia Mirdite, Albanie

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4 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Fan, Albanie
Appartement 1 chambre
Fan, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Sol 2/8
À VENDRE 1+1 FOURNI, SHENGJIN L'appartement est situé au deuxième étage résidentiel, avec un…
$131,794
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Agence
Century 21 Oksford
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Appartement 2 chambres dans Fan, Albanie
Appartement 2 chambres
Fan, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
🌊 APPARTEMENT AVEC VUE DIRECTE SUR LA MER — SHËNGJIN, PREMIÈRE LIGNE   📍Shëngjin, nord…
$188,368
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Agence
Grinchenko Real Estate
Langues
English, Русский, Українська
Appartement 2 chambres dans Fan, Albanie
Appartement 2 chambres
Fan, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
🏡 #VENTE appartement 2+1 | Shëngjin, Albanie | 100 m de la mer   Spacieux appartement …
$183,817
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Grinchenko Real Estate
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Appartement 1 chambre dans Fan, Albanie
Appartement 1 chambre
Fan, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
🏡 #VENTE Appartement 1+1 en bord de mer à Shëngjin | Albanie 🏖 Appartement à vendre dans …
$123,095
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Caractéristiques des propriétés en Bashkia Mirdite, Albanie

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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