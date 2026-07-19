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Appartements à vendre en Bashkia Mallakaster, Albanie

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Appartement 1 chambre dans Selite, Albanie
Appartement 1 chambre
Selite, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Appartement à vendre 1+1, résidence (TRIPOD)Détails de la propriété:- Surface totale: 5'1,4 …
$183,013
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Investment Realty Group
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Caractéristiques des propriétés en Bashkia Mallakaster, Albanie

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