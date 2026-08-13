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Maisons de ville à vendre en Bashkia Maliq, Albanie

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Maison de ville dans Libonik, Albanie
Maison de ville
Libonik, Albanie
Une nouvelle maison, non terminée avec accès direct sur la route principale
$127,762
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
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Caractéristiques des propriétés en Bashkia Maliq, Albanie

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