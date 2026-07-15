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Hôtels à vendre en Bashkia Malesi e Madhe, Albanie

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1 propriété total trouvé
Hôtel 280 m² dans Bashkia Malesi e Madhe, Albanie
Hôtel 280 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albanie
Nombre de pièces 10
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 280 m²
Sol 4/4
Il est offert à la vente à un hôtel entièrement reconstruit, prêt pour la chirurgie, avec ce…
$1,49M
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Agence
Investment Realty Group
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