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Loyer mensuel de appartements en Bashkia Librazhd, Albanie

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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Librazhd, Albanie
Appartement 2 chambres
Librazhd, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 71 m²
Sol 5/5
Il est loué dans des bureaux à Selvia, rue Debar.L'appartement est situé au 5ème étage d'un …
$858
par mois
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Agence
Investment Realty Group
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