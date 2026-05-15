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Penthouses à vendre en Lezhe Municipality, Albanie

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Penthouse 3 chambres dans Lezhe Municipality, Albanie
Penthouse 3 chambres
Lezhe Municipality, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Sol 10/10
APPARTEMENT 3+1 À VENDRE EN SHENGJIN L'appartement est situé au dixième étage résidentiel, a…
$355,814
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Century 21 Oksford
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Penthouse 2 chambres dans Lezhe Municipality, Albanie
Penthouse 2 chambres
Lezhe Municipality, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Sol 8
Shejin, first line, 2+1+2 with terrace and unreal sea view. Total area 136 m2, and 126 m2 ac…
$317,789
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