Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Kruja
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Kruja, Albanie

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Kruja, Albanie
Appartement 3 chambres
Kruja, Albanie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
L'appartement 3+1 est vendu dans l'un des quartiers préférés de la ville, au cœur de Durres,…
$138,349
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Wave Estates
Langues
English, Deutsch, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller