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Appartements à vendre en Bashkia Delvine, Albanie

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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Vllahat, Albanie
Appartement 2 chambres
Vllahat, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 4/4
L'appartement est situé au 4ème étage d'un immeuble de 4 étages à Delvine, Sarandë. Il est o…
$73,450
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