Mehal Group

À propos de l'agence

Avec près de 20 ans d'expérience, nous continuons à servir nos clients estimés,

Nous vous aidons et vous servions lors de l'achat d'un appartement, de la demande de permis de séjour, de la demande de citoyenneté ou de l'ouverture d'un compte bancaire.

Avec vous, nous choisissons les meilleurs appartements pour vous,

Nous vous aidons à demander un permis de séjour.

Nous vous aidons dans les procédures de citoyenneté,

Nous travaillons activement dans les régions d'Istanbul, d'Esenyurt et de Beilikyuzu, et nous vous aidons en partie à trouver des appartements à Buyukchekmedzhe, Bakhchehir et Avjylar, et même dans d'autres parties d'Istanbul.