Turquie, Esenyurt
;
Agence immobilière
2003
2 années 11 mois
Русский, Türkçe
Temps de travail
Fermé maintenant
À propos de l'agence

Avec près de 20 ans d'expérience, nous continuons à servir nos clients estimés,

Nous vous aidons et vous servions lors de l'achat d'un appartement, de la demande de permis de séjour, de la demande de citoyenneté ou de l'ouverture d'un compte bancaire.

Avec vous, nous choisissons les meilleurs appartements pour vous,
Nous vous aidons à demander un permis de séjour.
Nous vous aidons dans les procédures de citoyenneté,

Nous travaillons activement dans les régions d'Istanbul, d'Esenyurt et de Beilikyuzu, et nous vous aidons en partie à trouver des appartements à Buyukchekmedzhe, Bakhchehir et Avjylar, et même dans d'autres parties d'Istanbul.

Prestations de service
  • Les appartements les moins chers dans Istanbul
  • Les appartements les plus élégants à Istanbul
  • Appartements de qualité supérieure à Istanbul
  • Appartements adaptés à la résidence
  • Appartements adaptés à la citoyenneté. .

je recommande
Résidentiel (1) Nouveaux bâtiments (1)
Nouveaux bâtiments
Voir tout 17 nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel BAHÇEŞEHİR 2027
Basaksehir, Turquie
depuis
$270,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 21
Surface 130–160 m²
2 objets immobiliers 2
Le projet a une superficie totale de 68 200 m2 et une surface de construction de 395 000 m2... Le projet comprend 15 blocs, 2482 résidences et 17 zones commerciales. Chaque bloc a deux types de boîtiers différents : fonctionnel 2+1 et confortable 3+1
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
130.0
270,000
Apartment 3 chambres
160.0
425,000
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
Résidence PROJECT ATAŞEHİR 2+1 3+1 4+1
Atasehir, Turquie
depuis
$450,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 25
Surface 125–220 m²
3 objets immobiliers 3
Superficie du projet : 42 000 m2 Nombre d'unités : 146 (141 appartements et 5 unités commerciales) Hauteur du bâtiment : BLOC A 22 ÉTAGES BLOC B 32 Types d'appartements : 2+1- 3+1 – 4+1 Paysage : Îles, mer, ville, forêt, Çamlıca Spécifications du projet : • Piscines décoratives • Zon…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
125.0
450,000
Apartment 3 chambres
190.0
699,000
Apartment 4 chambres
220.0
1,15M
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Arnavutkoy, Turquie
depuis
$497,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 360 m²
1 objet immobilier 1
VILLA À VENDRE À BAHÇEŞEHİR NOUS OFFRONS LA POSSIBILITÉ DE PAIEMENT échelonné avec un acompte de 50 % pendant 6 à 26 MOIS Le projet au style de vie moderne et à l'architecture italienne est situé à Bahçeşehir et se compose de 4+1 villas avec jardins. Le projet, composé de 232 villas sur…
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Avcılar 10
Avcilar, Turquie
depuis
$360,484
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Surface 135–220 m²
3 objets immobiliers 3
Superficie du terrain : 60 000 m2 Espace vert : 40 000 m2 Statut du projet : prêt à être livré 🗝 🔸Date de livraison : 10/2023 🔹7 blocs, 12-19 étages 🔸641 appartements 🔹Type d'appartement (2+1 / 3+1 / 4+1) 🔸58 commerces 🔅Équipements sociaux : Sauna / Bain turc / Salle de sport / Jar…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
135.0
288,661
Apartment 3 chambres
170.0
327,607
Apartment 4 chambres
220.0
382,591
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel RAMS CİTY HALİÇ
Eyupsultan, Turquie
depuis
$345,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 14
Surface 70 m²
1 objet immobilier 1
Le projet est situé au centre de la première zone de la partie européenne d'Istanbul, sur Eyupsultan. ✨Le projet se compose de 2 étapes✨ *Étape 1️⃣* Superficie du complexe résidentiel 30 000 m2 Espaces verts 15 000 m2 *Étape 2️⃣* Superficie du complexe résidentiel 40 000 m2 Espaces …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
70.0
345,000
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
1 2 3
Nos agents en Turquie
Yusuf Ali
Yusuf Ali
48 propriétés
