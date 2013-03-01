Westhill Property D.O.O

À propos de l'agence

Immobilier WestHill Agence offre des biens immobiliers à vendre et à louer dans les pays européens: Espagne, Chypre, Monténégro. Nous sommes entrés sur le marché immobilier européen il y a de nombreuses années et depuis lors, nous avons aidé nos clients à obtenir leur maison de rêve. En traitant uniquement avec des développeurs et des agents de confiance, WestHill peut garantir la qualité de ses services. Grâce à un travail continu, notre base de données d'objets est constamment mise à jour avec de nouvelles offres à leur arrivée. Quoi que vous cherchiez, que ce soit des vacances courtes avec des enfants dans l'un des meilleurs resorts ou l'achat d'une maison par la mer, nous sommes toujours là pour aider. En connaissant tous les détails de l'achat et de la vente dans les pays européens, nos agents peuvent non seulement trouver la propriété qui vous convient avec le bon emplacement qui répond à tous vos besoins, mais aussi vous donner des recommandations et un soutien utiles dans toute question qui surgit. Nous avons une approche individuelle pour chaque client, s'efforçant de rendre le processus d'achat immobilier confortable et facile pour vous. Nos agents vous rencontreront à l'aéroport et montreront une propriété spécialement sélectionnée qui correspond à tous vos critères.