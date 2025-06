СММ Investment Consulting Group

Prestations de service

Nous nous engageons à fournir d'excellents services tels que: Vente et achat d'excellents biens immobiliers au Monténégro, vente et achat de biens à distance par procuration et visites virtuelles, conseil en investissement, conseil en immigration dans le cadre du programme Monténégro CBI, construction immobilière, services de location et d'entretien de biens immobiliers, services de formation d'entreprises au Monténégro, services de design d'intérieur. Dévoué à la réalisation de vos objectifs d'investissement et d'immobilier à long terme, CMM Group reste à votre disposition avec l'immobilier au Monténégro d'un partenaire fiable.