Lettonie, Jurmala
Agence immobilière
2004
4 années 8 mois
English, Русский, Français, Latviešu
www.vipreal.lv
À propos de l'agence

La société "VIP Real" a été fondée en 2004 et a eu le nom «MC Real», mais vu le travail avec des propriétés seulement classe premium en 2015, nous avons rebaptisé et changé son nom en "VIP Real". En concentrant ses activités uniquement dans la station balnéaire de luxe de Jurmala, nous avons accumulé une vaste expérience dans les transactions et avons acquis une réputation de partenaire d'affaires fiable sur le marché. À cet égard, nous développons activement des biens immobiliers commerciaux ainsi que la vente de biens immobiliers à Riga.

Actuellement, nous pouvons offrir à nos clients les services suivants:

• Vente / achat et location de propriétés à Jurmala et Riga,

• Vente / achat de biens commerciaux et d'investissement à Jurmala et Riga,

• Développement de projets immobiliers,

• Appui juridique aux transactions et enregistrement d'un permis de séjour.

La réputation et le bon nom de l'entreprise nous donnent un avantage significatif sur la concurrence et élargit considérablement la gamme des clients potentiels. Par conséquent, nous apprécions notre nom et considérons toujours le fait que l'une des principales valeurs de la personne d'affaires est le temps. À nos clients potentiels, nous fournissons uniquement des informations précises sur les objets réels, et nous essayons de le faire dès que possible. Dans ses activités, «VIP Real» guidé par des principes de professionnalisme, de crédibilité et d'intégrité.

Notre entreprise garantit de fournir une approche individuelle à chaque client, nous ne fournissons que les services qui sont bien informés et sont des spécialistes. Une équipe de notre personnel-professionnels est toujours heureuse de vous aider.

Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 05:13
(UTC+2:00, Europe/Riga)
Lundi
10:00 - 18:00
Mardi
10:00 - 18:00
Mercredi
10:00 - 18:00
Jeudi
10:00 - 18:00
Vendredi
10:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
