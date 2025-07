Mercury Group Latvia

Prestations de service

Depuis plus de 19 ans, nous offrons à nos clients les services suivants: 1. Achat et vente de biens immobiliers: base de données complète des appartements et des maisons dans le centre de Riga et Jurmala, ainsi que de nouveaux projets dans n'importe quelle région de Riga; soutien à la demande de permis de séjour en Lettonie; services de réinstallation; recherche individuelle basée sur votre demande; assistance à la demande de prêt hypothécaire, etc. 2. Investissements et gestion immobilière: acheter à louer. Consultations sur les prix de location et les bénéfices potentiels; Gestion fiable; Investissement dans la propriété immobilière, les terrains, les hôtels, etc.; Sécurité et soutien juridique. 3. Locations à long terme et à court terme : Des appartements confortables, entièrement équipés et meublés pour votre séjour; Des services supplémentaires pour nos clients, y compris la gestion du nettoyage, la réunion, la livraison à l'aéroport, etc.; Anonymité; Touche personnelle: trouver le meilleur emplacement et logement pour nos clients. 4. Services que nous fournissons aux propriétaires immobiliers : évaluation des biens immobiliers; ajout d'une nouvelle propriété à notre base de données et à notre site Web; recherche d'un acheteur ou locataire potentiel; soutien juridique et consultations. 5. Services de réinstallation : planification, réunion à l ' aéroport, orientation urbaine. 6. Trouver un logement — recherche (nous prenons les offres de toutes les bases de données de l'immobilier de Riga).