  1. Realting.com
  2. Agences
  3. villa.az

villa.az

Azerbaïdjan, Bakou
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2009
Sur la plateforme
Sur la plateforme
3 années 4 mois
Langues
Langues
English, Русский
Site web
Site web
villa.az/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Notre objectif est d'organiser une rencontre entre les propriétaires et les clients de l'immobilier dans les plus brefs délais. Nous vous aiderons à obtenir un permis de séjour en achetant des biens immobiliers en Azerbaïdjan, en Turquie et aux Émirats arabes unis.
Nous travaillons dans:
Bakou est la principale région
Alanya
Kakhéti
Istanbul
Dubaï
Abu Dhabi
Antalya
Tbilissi
Batumi

Prestations de service

Nous nous spécialisons dans:
Vente
Achat et vente de maisons et de terrains
Achat et vente d'appartements et chambres
Achat et vente de biens immobiliers commerciaux
Loyer
Maisons à louer
Immobilier commercial à louer
Services
Développement
Investissements immobiliers
Conseils sur le marché immobilier
Consultations
Bâtiment
Appui juridique aux opérations

Nos agents en Azerbaïdjan
Ruslan Shirinov
Ruslan Shirinov
Agences à proximité
OOO "AA LEGAL"
Azerbaïdjan, Bakou
La «AA JURIDIQUE» Immobilier L'agence fournit des services sur le marché immobilier dans tous les secteurs des propriétés urbaines, rurales, d'élite et commerciales, tant en Azerbaïdjan qu'à l'étranger. L'agence est là pour vous aider à acheter, vendre et enregistrer la propriété de façon re…
Laisser une demande
PRO Silver
Tagiyev
Azerbaïdjan, Bakou
Année de création de l'entreprise 2012
Emlakci.az — une société locale d'immobilier et d'investissement en Azerbaïdjan et en Turquie.Emlakci.az — est une entreprise mobile, moderne et orientée client qui est à la pointe du marché immobilier d'élite et utilise les outils les plus innovants pour atteindre les objectifs de ses clien…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller