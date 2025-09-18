Notre objectif est d'organiser une rencontre entre les propriétaires et les clients de l'immobilier dans les plus brefs délais. Nous vous aiderons à obtenir un permis de séjour en achetant des biens immobiliers en Azerbaïdjan, en Turquie et aux Émirats arabes unis.
Nous travaillons dans:
Bakou est la principale région
Alanya
Kakhéti
Istanbul
Dubaï
Abu Dhabi
Antalya
Tbilissi
Batumi
Nous nous spécialisons dans:
Vente
Achat et vente de maisons et de terrains
Achat et vente d'appartements et chambres
Achat et vente de biens immobiliers commerciaux
Loyer
Maisons à louer
Immobilier commercial à louer
Services
Développement
Investissements immobiliers
Conseils sur le marché immobilier
Consultations
Bâtiment
Appui juridique aux opérations