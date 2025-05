À propos de l'agence

Emlakci.az — une société locale d'immobilier et d'investissement en Azerbaïdjan et en Turquie.

Emlakci.az — est une entreprise mobile, moderne et orientée client qui est à la pointe du marché immobilier d'élite et utilise les outils les plus innovants pour atteindre les objectifs de ses clients.

Nos employés ont une part spéciale des ventes dans le segment des appartements et suites dans les bâtiments résidentiels de luxe ainsi que des appartements de luxe et des manoirs situés dans le centre historique de Bakou.

Nos experts acquièrent constamment des normes de service élevées afin d'occuper une place spéciale dans le marché des chalets, maisons de ville et terrains non seulement en Azerbaïdjan, mais aussi en Turquie et dans d'autres régions d'élite. Notre base de données sur les investissements et l'immobilier est constamment mise à jour avec des informations vérifiées et pertinentes.

Emlakci.az — n'est pas seulement une entreprise immobilière et d'investissement. Nous fournissons une préparation prévente de l'immobilier, des services de consultation réussis aux propriétaires immobiliers et aux investisseurs privés. En travaillant avec des installations exclusives, nous assumons des obligations toujours croissantes et justifions constamment la confiance placée en nous.