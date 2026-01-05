UndersunEstate

À propos de l'agence

Undersun Estate est votre guide de confiance sur le marché immobilier de Phuket. Nous proposons un accompagnement gratuit « clé en main » : de l’analyse du marché et de la sélection personnalisée du bien jusqu’au moment où vous recevez les clés de votre propriété.

Nous travaillons pour que votre investissement génère des revenus stables et que votre maison au bord de la mer devienne un lieu de vie et de détente. Nous accordons une grande importance à la confiance de nos clients et indiquons uniquement les prix réels des promoteurs — sans majoration ni « fausses remises ».

Avec Undersun Estate, vous avez toujours « quelqu’un sur place ». Après l’achat, nous restons disponibles et vous aidons sur des sujets pratiques — location de voiture, hébergement de courte durée, prestataires fiables et démarches du quotidien — afin que votre séjour sur l’île soit confortable et serein.

Nous construisons des relations durables et souhaitons être le premier numéro que vous appelez lorsque vous envisagez un achat immobilier ou que vous avez simplement besoin d’un conseil à Phuket. Bienvenue chez Undersun Estate — au plaisir de collaborer avec vous.