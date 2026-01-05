  1. Realting.com
UndersunEstate

Thaïlande, Kathu
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2022
Sur la plateforme
2 années 5 mois
Langues
English, Русский
Site web
undersunestate.com/
Temps de travail
Fermé maintenant
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Undersun Estate est votre guide de confiance sur le marché immobilier de Phuket. Nous proposons un accompagnement gratuit « clé en main » : de l’analyse du marché et de la sélection personnalisée du bien jusqu’au moment où vous recevez les clés de votre propriété.

Nous travaillons pour que votre investissement génère des revenus stables et que votre maison au bord de la mer devienne un lieu de vie et de détente. Nous accordons une grande importance à la confiance de nos clients et indiquons uniquement les prix réels des promoteurs — sans majoration ni « fausses remises ».

Avec Undersun Estate, vous avez toujours « quelqu’un sur place ». Après l’achat, nous restons disponibles et vous aidons sur des sujets pratiques — location de voiture, hébergement de courte durée, prestataires fiables et démarches du quotidien — afin que votre séjour sur l’île soit confortable et serein.

Nous construisons des relations durables et souhaitons être le premier numéro que vous appelez lorsque vous envisagez un achat immobilier ou que vous avez simplement besoin d’un conseil à Phuket. Bienvenue chez Undersun Estate — au plaisir de collaborer avec vous.

Prestations de service
  • Sélection de biens selon votre objectif (investissement, installation, lifestyle/vacances).
  • Conseil sur le marché immobilier thaïlandais et les zones de Phuket.
  • Calcul du modèle d’investissement : rendement, coûts et scénarios de sortie.
  • Accompagnement complet de la transaction de A à Z : du choix du bien jusqu’à la finalisation.
  • Vérification des documents et assistance lors de la remise/inspection du bien.
Nos agents en Thaïlande
Kirill Dedyugin
Kirill Dedyugin
3 propriétés
