Phuket Buy House

Thaïlande, Phuket
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2010
Sur la plateforme
Sur la plateforme
4 années 5 mois
Langues
Langues
English, Русский
Site web
Site web
phuketbuyhouse.com
À propos de l'agence

PhuketBuyHouse fonctionne avec succès sur le marché immobilier de Phuket depuis 2008. Pendant ce temps, nous avons aidé un grand nombre d'étrangers à acheter des milliers de maisons de rêve. En choisissant nous, vous choisissez la qualité et la fiabilité. Nous travaillons de manière ouverte et transparente.

Phuketbuyhouse.com est le site no.1 pour l'immobilier à Phuket. Toute personne cherchant à acheter une propriété à Phuket sera facilement en mesure d'utiliser notre fonction de recherche pour localiser une propriété qui peut correspondre à leurs besoins! Nos listes comprennent des maisons, des villas, des appartements condos, des propriétés commerciales et des terrains de toute l'île, d'un éventail de propriétaires privés, et des promoteurs.

Prestations de service

Chez Phuketbuyhouse.com, nous sommes dédiés à fournir un service de haute qualité et précieux pour les clients qui sont à la recherche de biens immobiliers à Phuket, ainsi que pour les propriétaires et les développeurs qui souhaitent vendre leurs propriétés. Nous visons à être le plus convivial et le plus grand site immobilier et immobilier de Phuket!

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 07:59
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
09:00 - 18:00
Dimanche
Jour de congé
