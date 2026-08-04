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TEKCE Real Estate

Turquie, Muratpasa
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2004
Sur la plateforme
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3 années
Langues
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Svenska, Portugues, Hungarian, Türkçe, 简体中文, Dutch
Site web
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tekce.com
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À propos de l'agence

TEKCE est fière de guider des milliers de clients satisfaits et a la réputation d'être une entreprise honnête qui respecte ses obligations à long terme envers ses clients. Chaque année, plus de 1 500 clients heureux achètent une maison avec TEKCE. TEKCE intègre les marques Spain Homes, Antalya Homes, Istanbul Homes, Trabzon Homes et Bursa Homes.

TEKCE est la principale agence immobilière qui comprend Spain Homes, Antalya Homes, Istanbul Homes, Trabzon Homes et Bursa Homes. TEKCE opère en Espagne, en Turquie, à Chypre du Nord, en Suède et aux Émirats Arabes Unis avec 20 bureaux. Les bureaux sont situés en Espagne (Malaga, Alicante), à Antalya (Lara, Konyaaltı, Döşemealtı, Belek, Alanya), à İstanbul (Cevizlibağ, Göztepe), à Muğla (Bodrum, Fethiye), à Mersin, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Trabzon, à Chypre du Nord (Girne), en Suède (Stockholm), et aux Émirats Arabes Unis. TEKCE est une agence immobilière expérimentée qui se concentre sur les intérêts des clients, avec une équipe professionnelle parlant plus de 30 langues. La compréhension des clients garantit leur satisfaction à 100%. La vision de TEKCE est d'être une plateforme immobilière globale leader dans le monde entier.

Prestations de service

En tant qu'agence à guichet unique, TEKCE fournit des services avant et après-vente;

- La garantie du meilleur prix
- Services dans vos langues (plus de 30 langues)
- Visite en ligne avec Teleproperty
- Assistance juridique (ouverture d'un compte bancaire, obtention d'un numéro d'identification fiscale, soutien juridique, etc.)
- Aide à l'obtention d'un permis de résidence et de la citoyenneté par l'investissement
- Transfert international d'argent en toute simplicité et en toute sécurité
- Services après-vente (décoration, assurance, abonnement, etc.)
- Gestion des biens immobiliers

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