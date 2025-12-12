À propos de l'agence

Alanya eiendom est une agence immobilière de premier plan et société de construction, offrant également l'évaluation immobilière et les services après-vente. Notre entreprise a de nombreuses années d'expérience et de professionnalisme et vous offre le service de la plus haute qualité. Notre société occupe une place spéciale dans le marché immobilier d'Alanya, nous avons prouvé nous-mêmes en menant plus de 1000 transactions pour la vente d'appartements, villas, parcelles de terrain. Nous rendons le processus d'investissement et de gestion de l'immobilier aussi simple et rapide que possible pour vous. Nous travaillons avec vous pour élaborer une stratégie individuelle basée sur votre mission, votre vision et vos objectifs ultimes. Nous avons toutes les ressources et l'expérience nécessaires pour effectuer des transactions fiables sur l'achat et la vente de biens, l'enregistrement de tous les documents nécessaires. Notre entreprise vous offre de profiter de notre expérience en investissant dans l'immobilier, en menant toutes les procédures juridiques, sur les conditions les plus favorables pour vous. Alanya eiendom opère sur le marché immobilier depuis 2003 (certificat numéro 10440) et possède une vaste expérience dans les opérations réussies. Nos spécialistes expérimentés sont bien informés dans toutes les nuances du marché immobilier et pourront vous conseiller. Nous serons avec vous dès que vous nous aurez soumis votre candidature jusqu'à la toute dernière procédure de traitement des documents. Laissez-nous être vos partenaires et profitez d'une gestion de propriété plus efficace en utilisant notre expérience. Votre succès est notre succès! Nous offrons les services suivants au niveau professionnel: visites gratuites pour montrer l'immobilier à nos clients, services après-vente: permis de séjour, résolution des problèmes dans les autorités de l'État, soin de votre immobilier, vente de l'immobilier et la préparation d'un ensemble complet de documents, assistance pour résoudre les problèmes juridiques, sélection des propositions d'investissement, ouverture d'une personne morale, analyse de la situation économique actuelle, aménagement intérieur et fourniture de l'immobilier. Notre service après-vente aide nos clients à déménager et à vivre en Turquie plus confortablement et en toute sécurité. Dans notre bureau, vous serez accueilli par un personnel amical qui parle anglais, arabe, néerlandais, français, suédois, norvégien, russe et allemand. Nos services comprennent, en plus des ventes, également le transfert de / vers l'aéroport, l'ouverture d'un compte bancaire, l'obtention d'un numéro d'impôt, d'une assurance, d'un tapu, la fourniture de votre propriété, l'aide pour obtenir une hypothèque. Nous participons à de nombreuses expositions étrangères. Finlande, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Angleterre, Suède, Norvège, Danemark, Russie et Kazakhstan, Ukraine, vous pouvez nous contacter. Si nécessaire, nous pouvons vous fournir les services d'un traducteur assermenté (anglais, russe, suédois), également un avocat indépendant. Nous garantissons les prix les plus bas pour les villas et appartements à Alanya et le service après-vente de notre entreprise. Nous établissons une assurance immobilière annuelle, payons des factures d'électricité et d'eau, vérifions tous les objets immobiliers une fois par mois, payons l'impôt immobilier, et louons votre propriété, si vous voulez revendre votre propriété, nous pouvons aussi le faire pour vous. Nous avons un service en ligne pour nos clients, vous pouvez vérifier votre appartement en ligne et imprimer tous les documents de paiement concernant votre immobilier. Nous vous remercions d'avoir choisi Alanyaeiendom.