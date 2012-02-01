  1. Realting.com
  3. Saranrom Group

Saranrom Group

Thaïlande, Ratchaburi
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
2 années 5 mois
English
www.saranromgroup.com/
Location longue durée
Central Plaza Chaengwattana office tower, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret,Nonthaburi dans Pak Kret, Thaïlande
Central Plaza Chaengwattana office tower, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret,Nonthaburi
Pak Kret
Surface 11 m²
Nombre d'étages 15
Central Plaza Chaengwattana office building, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret…
Prix ​​sur demande
Immeuble Unilever House, espace de bureau à louer près de Central Rama 9, Bangkok, Thaïlande. dans Bangkok, Thaïlande
Immeuble Unilever House, espace de bureau à louer près de Central Rama 9, Bangkok, Thaïlande.
Bangkok
Surface 3 107 m²
Nombre d'étages 12
Immeuble Unilever House, bureau à louer près de Rama 9 MRT et à proximité du grand magasin C…
$24
par mois
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, Samut Pra dans Ban Prem Ruethai, Thaïlande
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, Samut Pra
Ban Prem Ruethai
Surface 9 000 m²
Nombre d'étages 14
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, S…
Prix ​​sur demande
The Ninth Towers Grand Rama 9, bureaux à louer dans le quartier de Rama 9, Bangkok, Thaïlande. dans Bangkok, Thaïlande
The Ninth Towers Grand Rama 9, bureaux à louer dans le quartier de Rama 9, Bangkok, Thaïlande.
Bangkok
Surface 1 500 m²
Nombre d'étages 36
The Ninth Towers Grand Rama 9, espace de bureau à louer à Rama 9, près du grand magasin Cent…
Prix ​​sur demande
Location courte durée
208 WIRELESS ROAD BUILDING, bureau à louer sur Wireless Road, Ploenchit, Bangkok, Thaïlande. dans Bangkok, Thaïlande
208 WIRELESS ROAD BUILDING, bureau à louer sur Wireless Road, Ploenchit, Bangkok, Thaïlande.
Bangkok
Surface 10 900 m²
Nombre d'étages 18
Espace de bureau à louer sur Wireless Road, à proximité du parc Lumpini, à 600 mètres de la …
$33
par nuit
Empire Tower, bureau à louer sur Sathorn Road, Bangkok, Thaïlande. dans Bangkok, Thaïlande
Empire Tower, bureau à louer sur Sathorn Road, Bangkok, Thaïlande.
Bangkok
Surface 158 021 m²
Nombre d'étages 58
Espace de bureau à louer dans le quartier de Sathorn, à proximité de la station BTS Chong No…
$30
par nuit
Lao Peng Nguan Building, Tower 1, Office for rent on Vibhavadi Rangsit Road, Bangkok. dans Bangkok, Thaïlande
Lao Peng Nguan Building, Tower 1, Office for rent on Vibhavadi Rangsit Road, Bangkok.
Bangkok
Surface 32 276 m²
Nombre d'étages 32
Lao Peng Nguan Building, Tower 1, office for rent. Next to Vibhavadi Rangsit Road Near Lat P…
$17
par nuit
Immeuble de bureaux AIA East Gateway à côté de Bangna-Trad Road, Bangkok, Thaïlande. dans Bangkok, Thaïlande
Immeuble de bureaux AIA East Gateway à côté de Bangna-Trad Road, Bangkok, Thaïlande.
Bangkok
Surface 68 678 m²
Nombre d'étages 33
Immeuble de bureaux AIA East Gateway à côté de Bangna-Trad Road. Près de la ligne jaune du M…
$759
par nuit
Saranrom Groupe
Saranrom Groupe
83 propriétés
PRO Silver
Vas Capital
Thaïlande, Thalang
Année de création de l'entreprise 2016
Propriété résidentielle 182 Terres 2
Vas Group est une marque connue à Phuket depuis 2016. Initialement développé comme une petite entreprise immobilière et de location de transport. Nous sommes créatifs, rapides et fiables, très travailleurs. En 2021, nous étions en tête des classements des services de voyage et de location. C…
Langues
English, Русский, Polski
Phuket Mix
Thaïlande, Phuket
Année de création de l'entreprise 2011
Propriété résidentielle 54
PhuketMix n'est pas nouveau sur le marché immobilier en Thaïlande. Depuis plus de six ans, nous sélectionnons les offres les plus lucratives pour nos clients qui répondent pleinement à leurs attentes et à leurs souhaits. Au fil des ans, plusieurs dizaines de familles avec notre aide ont acqu…
Phuket9
Thaïlande, Phuket
Propriété résidentielle 13
L'investissement immobilier est l'un des moyens les plus fiables d'économiser du capital. Un objet bien choisi rapporte un revenu passif de 6 % par année. Phuket hausse des prix de l'immobilier en raison de l'augmentation du flux touristique, des restrictions de construction et des limites d…
Phuket Buy House
Thaïlande, Phuket
Année de création de l'entreprise 2010
Propriété résidentielle 1119 Propriété commerciale 23 Terres 50
PhuketBuyHouse fonctionne avec succès sur le marché immobilier de Phuket depuis 2008. Pendant ce temps, nous avons aidé un grand nombre d'étrangers à acheter des milliers de maisons de rêve. En choisissant nous, vous choisissez la qualité et la fiabilité. Nous travaillons de manière ouverte …
Easy Invest Estate
Thaïlande, Phuket
Année de création de l'entreprise 2018
Propriété résidentielle 21
La tâche la plus importante pour EasyInvestEstate est de trouver ce qui compte le plus pour vous en termes de profit à long terme, et de le faire une réalité. Nous sélectionnons efficacement des biens immobiliers de différents segments et classes de prix, tout en garantissant à l'acheteur un…
