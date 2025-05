OWNERS Proptech S.A

À propos de l'agence

Propriétaires.gr est un marché immobilier avec une vision pour permettre aux gens de co-habiter leur rêve de luxe deuxième maison et profiter d'expériences inoubliables avec leurs proches, tandis que nous gérons tout le reste. Les propriétaires sont les pionniers d'une copropriété transparente, durable et facile des résidences secondaires de luxe en Grèce et au-delà, en tirant parti de la technologie, de la concentration des clients et de la compréhension du marché.

Toutes nos annonces sont prêtes à emménager des maisons entièrement gérées, vous pouvez réserver vos séjours de l'application Propriétaires et lorsque la propriété n'est pas utilisée par les copropriétaires est louée pour gagner un revenu.

Les propriétaires sont ici pour ouvrir la porte à un monde de luxe et d'insouciance par la copropriété.

La copropriété est un modèle où plus d'un propriétaire partage la propriété et l'utilisation d'une propriété de luxe. Propriétaires pionniers dans ce domaine en vous offrant la possibilité de posséder 1/6ème d'une propriété exceptionnelle. Ce modèle permet à deux à six propriétaires par propriété, en veillant à ce que chacun ait suffisamment de temps pour profiter de leur propriété.

C'est comme partager un rêve avec d'autres qui ont la même passion pour le luxe et des expériences uniques. Vous n'avez pas à vous soucier des difficultés habituelles qui surgissent lorsque vous partagez une propriété.