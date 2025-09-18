  1. Realting.com
Opereta d.o.o.

Croatie, Ville de Zagreb
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2004
Sur la plateforme
4 années 3 mois
Langues
English, Hrvatski
Site web
opereta.co.uk/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

opereta d.o.o. osnovana je 2003. od tada uspješno poslujemo na tržištu nekretnina, pouzdan smo partenaire i podrška klijentima u važnim životnim odlukama. Primarno smo agencija za promet nekretninama koja se bavi rezidencijalnim nekretninama i pripremom lokacija za graшevinske projekte. Područje djelovanja je Zagreb, un od 2016. Je ne sais pas. Godišnje realiziramo oko 400 kupoprodaja i više od 100 najmova/zakupa. Izdajemo svoj časopis – dvomjesečnik koji besplatno distribuiramo u 10.000 primjeraka, od toga 3.500 kao prilog Poslovnog dnevnika.

U Opereti vjerujemo da ne postoji ništa snažnije ili važnije od doma. Zato već 18 godina pomažemo ljudima da pronaшu nekretninu svojih snova i uspješno prodaju svoje nekretnine. Našstručni tim od preko 25 agenata i suradnika koristi najbolje alate i ulaže maksimalan trud za ostvarenje naše misije, etički i iskreno služiti ljudima kako bi osjetili snagu pravog doma.

Sve nekretnine u našem portfelju pažljivo su odabrane i provjerene jer su zadovoljstvo i sigurnost klijenta naši prioriteti, što potvrшuju svi naši klijenti. Svakodnevno ulažemo u edukaciju svakog djelatnika, ali i svih sudionika na tržištu nekretnina kroz naš marketing. Sudjelujemo na inozemnim skuposhima i imamo renomirane partenaire u inozemstvu koji osiguravaju globalno djelovanje. Za sva pravna pitanja i poslove sarine naš vrhunski pravni tim, dok vam Opereta Projektiranje s timom arhitekata stoji na raspolaganju za projektiranje, urețenje interijera, izradu certankata i ostalo.

Prestations de service
  • Acheter un bien immobilier
  • Vendre un bien immobilier
  • Programme Opereta Plus
  • Conception architecturale
  • Certification énergétique
  • Opportunités de valeur marchande
  • Visite virtuelle
  • Assistance juridique
Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 22:27
(UTC+2:00, Europe/Zagreb)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Croatie
Filip Borovec
Filip Borovec
1 925 propriétés
