À propos de l'agence

opereta d.o.o. osnovana je 2003. od tada uspješno poslujemo na tržištu nekretnina, pouzdan smo partenaire i podrška klijentima u važnim životnim odlukama. Primarno smo agencija za promet nekretninama koja se bavi rezidencijalnim nekretninama i pripremom lokacija za graшevinske projekte. Područje djelovanja je Zagreb, un od 2016. Je ne sais pas. Godišnje realiziramo oko 400 kupoprodaja i više od 100 najmova/zakupa. Izdajemo svoj časopis – dvomjesečnik koji besplatno distribuiramo u 10.000 primjeraka, od toga 3.500 kao prilog Poslovnog dnevnika.

U Opereti vjerujemo da ne postoji ništa snažnije ili važnije od doma. Zato već 18 godina pomažemo ljudima da pronaшu nekretninu svojih snova i uspješno prodaju svoje nekretnine. Našstručni tim od preko 25 agenata i suradnika koristi najbolje alate i ulaže maksimalan trud za ostvarenje naše misije, etički i iskreno služiti ljudima kako bi osjetili snagu pravog doma.

Sve nekretnine u našem portfelju pažljivo su odabrane i provjerene jer su zadovoljstvo i sigurnost klijenta naši prioriteti, što potvrшuju svi naši klijenti. Svakodnevno ulažemo u edukaciju svakog djelatnika, ali i svih sudionika na tržištu nekretnina kroz naš marketing. Sudjelujemo na inozemnim skuposhima i imamo renomirane partenaire u inozemstvu koji osiguravaju globalno djelovanje. Za sva pravna pitanja i poslove sarine naš vrhunski pravni tim, dok vam Opereta Projektiranje s timom arhitekata stoji na raspolaganju za projektiranje, urețenje interijera, izradu certankata i ostalo.