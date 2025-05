NLM Consultancy

À propos de l'agence

Bienvenue au NLM Conseil, une agence immobilière qui est idéale pour aider ceux qui souhaitent investir au Monténégro et avoir cet investissement pris en charge, ou ceux qui veulent faire de ce beau pays leur maison.



Nous puisons dans nos expériences de vie ici afin de vous guider pendant les mois avant votre arrivée à la conclusion réussie de votre aventure immobilière. Laissez-nous utiliser notre expertise et nos connexions dans tous les domaines de propriété qui vont de, mais non exclusivement:



Ventes et achats

Locations

Rénovation de propriétés de pierre ou d'occasion

Investissement et gestion immobilière

Décor, design, style et mobilier de propriétés plus récentes



Nous vous fournissons un forfait unique adapté à vos besoins spécifiques. Et si vous avez déjà la chance de vivre ici et de vouloir changer de ville, de mise à niveau ou de déclassement, nous pouvons aider avec cela aussi!