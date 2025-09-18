eNovogradnja

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
« Montenegro Prospects est une agence locale en partenariat avec nos clients depuis 2004.Nous sommes en mesure d'offrir des services en langue anglaise, russe, allemande et italienne à travers nos trois bureaux.Notre équipe fournit des mises à jour et des listes quotidiennes et le portefeuil…
Plus de 7 ans sur le marché immobilierNous construisons, vendons des maisons, appartements, sélection de terrains pour les projetsNous aimons notre travail et apprenons à être plus professionnels chaque jour
Nous vivons au Monténégro depuis plus de 13 ans. Non seulement vivre je dirais, mais profiter de chaque jour passé dans ce pays extraordinaire et unique, qui est extrêmement diversifié et multiforme. Le pays qui est très gentil, confortable, à la maison et en même temps a un potentiel incroy…
6
3
Recommander
2
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com