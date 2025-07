Complexe touristique

Complexe Aura – Complexe résidentiel moderne à Budva entouré par la nature et près de la plage de Yaz

Aura Complex est un nouveau projet résidentiel à Budva, situé au pied de la colline de Budvansk Lastva, dans l'une des zones les plus attrayantes de la côte. Le complexe se compose de six bâtiments (C-H), harmonieusement mélangés dans l'environnement naturel, ce qui crée une rare combinaison de silence, de convivialité et de proximité avec les principaux objets des infrastructures urbaines et touristiques.

L'emplacement du complexe est unique: entouré de verdure et en même temps à quelques minutes en voiture du centre de Budva, la vieille ville, yacht marina, restaurants et magasins. La célèbre plage de Yaz, l'une des plus belles de toute la côte du Monténégro, est à seulement 7 minutes. Cela rend le complexe Aura idéal à la fois pour la résidence permanente et la location ou l'investissement.

Le projet fait partie du complexe résidentiel à grande échelle Aura Vittalis, qui comprend également des villas, des zones sportives et récréatives, ainsi que d'autres bâtiments résidentiels et commerciaux. Aura Complexe est la pièce maîtresse de ce projet, entouré de villas exclusives et d'autres bâtiments résidentiels, ce qui améliore encore son statut et son attrait.

Les bâtiments du complexe sont construits dans des immeubles à étage bas avec garages souterrains, un sous-sol et deux niveaux supérieurs. L'architecture combine des normes de construction modernes et des éléments de style méditerranéen, utilisant la pierre naturelle, le bois et les matériaux de façade de qualité Baumit, assurant la durabilité, l'esthétique et l'efficacité énergétique.

Les appartements sont conçus avec un accent sur le confort, la fonctionnalité et l'intimité. Des aménagements réfléchis, des terrasses spacieuses, une grande quantité de lumière naturelle et un bruit de haute qualité et une isolation thermique créent des conditions pour une vie confortable à tout moment de l'année. Chaque appartement dispose de systèmes modernes de chauffage et de refroidissement.

Le complexe offre un parking paysager, des espaces verts, ainsi que la proximité de toutes les commodités de Aura Vittalis: zones sportives, lieux de marche et de loisirs.

Aura Complex est un endroit idéal pour ceux qui veulent vivre près de la mer dans la paix et la verdure, sans renoncer au confort de la vie urbaine.

Actuellement, Aura Complex propose des appartements de différents formats, adaptés à la fois à des fins personnelles et d'investissement. A vendre il y a des studios de 29 m2, 34 m2 et 39 m2, idéal pour la location ou les loisirs. Pour ceux qui préfèrent plus d'espace, des appartements d'une chambre de 52 m2 sont proposés, ainsi que des appartements de deux chambres de 88 m2, offrant un hébergement confortable pour les familles ou les longs séjours.

Tous les appartements sont fabriqués à l'aide de matériaux de construction modernes, avec une disposition réfléchie et une finition de haute qualité, et ont également accès à des terrasses spacieuses, qui offrent une vue pittoresque sur les collines vertes de Budva Lastva et la nature environnante.

L'achèvement du complexe Aura est prévu pour le 1er juillet 2027. D'ici là, tous les travaux de construction et de finition seront achevés, et les locataires pourront entrer dans les appartements finis avec un haut niveau de confort, une architecture réfléchie et des solutions d'ingénierie modernes.