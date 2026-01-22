  1. Realting.com
Land of Dreams Gallery

214013 Россия, Смоленск, улица Матросова,9, офис "F"
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2006
Sur la plateforme
2 mois
Langues
English, Русский, Italiano
Site web
landofdreamsgallery.com
Temps de travail
Ouvrez maintenant
À propos de l'agence

Une vaste expérience en immobilier. Nous travaillons dans ce domaine depuis 2006. Depuis 2016, nous vendons des biens immobiliers à l'étranger. Avez-vous déjà rêvé d'avoir un appartement près de la mer ? Vous voulez acheter un hôtel, investir et avoir un revenu passif?

Nous sélectionnerons l'immobilier sous votre budget, accompagnerons l'accord, vous aiderons à obtenir un permis de séjour, préparerons des documents clés en main et choisirons une excellente université pour vos enfants. Vous recevrez des informations complètes sur les installations, les coûts supplémentaires et les taxes. Nos experts calculeront la rentabilité de chaque objet.

Notre équipe est composée de professionnels expérimentés qui vous aideront à effectuer des transactions avec des biens immobiliers étrangers. Nous offrons une large gamme de services et offrons une approche individuelle à chaque client.

Prestations de service

Achat, vente, location immobilier, gestion immobilière, conseil, service après-vente, hébergement

Nos agents en Chypre du Nord
Liliya Murtazina
Liliya Murtazina
4 propriétés
