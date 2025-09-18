  1. Realting.com
  3. ИП Рожкова Д.М.

ИП Рожкова Д.М.

Russie, District fédéral central
;
Agence immobilière
2 années 4 mois
Русский
Nos agents en Russie
Diana Rozhkova
Diana Rozhkova
Agences à proximité
РБС
Russie, District fédéral de la Volga
Année de création de l'entreprise 2007
Propriété résidentielle 31 Propriété commerciale 52 Terres 11
RBS L'agence immobilière a été fondée à Saratov le 6 septembre 2006 et est l'une des entreprises les plus dynamiques du marché immobilier. Nous avons été l'une des premières agences immobilières Saratov à prêter attention au développement de domaines spécialisés: les marchés secondaires et …
GHA Proje
Russie, Moscou
GHA Proje – a company with headquarters in Istanbul, which specializes in several areas: selling facilities in Turkey, selecting real estate in other countries, obtaining a second citizenship or residence permit through official state investment programs, as well as the TAG1 turnkey Developm…
Lange&Smith
Russie, Nickel
Année de création de l'entreprise 2019
La mission de Lange&Smith est de promouvoir et de vendre des oeuvres d'architecture basées sur les normes immobilières professionnelles mondiales. L'architecture est l'art et la science d'ériger, de concevoir des bâtiments et des structures, ainsi que l'ensemble même de bâtiments et de struc…
ДОМРЕПОСТ
Russie, District fédéral central
Année de création de l'entreprise 2002
Année de création de l'entreprise 2002
Konglomerat nedvizhimost
Russie, District fédéral du Nord-Ouest
La société opère principalement sur le marché immobilier de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad, mais a également des ressources et des partenaires dans d'autres régions de la Russie et certains pays étrangers. Tous les employés de l'agence travaillent sur le terrain depuis plus d…
