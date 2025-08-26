Gallery Real Estate - Галерея недвижимости Таиланд

Nous sommes sur les réseaux sociaux

À propos de l'agence

Real Estate Gallery est votre partenaire fiable dans le marché immobilier de Thaïlande. Avec nous, les investissements deviennent sûrs et agréables. Nous travaillons avec succès sur le marché thaïlandais depuis plus de 15 ans. Notre réputation parle d'elle-même : 5 clients sur 10 viennent sur recommandation, 6 sur 10 reviennent à nous.

Trois bureaux - Pattaya - Phuket - Moscou

Vous recherchez des biens en bord de mer, de nouveaux logements ou des installations d'investissement? Nous avons tout pour les investisseurs russophones.

Nous connaissons tous les développeurs et travaillons pour nos clients.

• Nous accompagnons le client de la connaissance à la chaleur domestique

• Conseils juridiques

Plus de 4 000 transactions

Les meilleures offres du marché

• Investissements immobiliers rentables

Nouveaux développements à Pattaya, Phuket et Bangkok

• Immobilier secondaire