Gallery Real Estate - Галерея недвижимости Таиланд

Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2013
Sur la plateforme
Sur la plateforme
1 mois
Langues
Langues
Русский
Site web
Site web
su-varna.com
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Real Estate Gallery est votre partenaire fiable dans le marché immobilier de Thaïlande. Avec nous, les investissements deviennent sûrs et agréables. Nous travaillons avec succès sur le marché thaïlandais depuis plus de 15 ans. Notre réputation parle d'elle-même : 5 clients sur 10 viennent sur recommandation, 6 sur 10 reviennent à nous.

Trois bureaux - Pattaya - Phuket - Moscou

Vous recherchez des biens en bord de mer, de nouveaux logements ou des installations d'investissement? Nous avons tout pour les investisseurs russophones.

Nous connaissons tous les développeurs et travaillons pour nos clients.
• Nous accompagnons le client de la connaissance à la chaleur domestique
• Conseils juridiques
Plus de 4 000 transactions
Les meilleures offres du marché
• Investissements immobiliers rentables
Nouveaux développements à Pattaya, Phuket et Bangkok
• Immobilier secondaire

Prestations de service

Temps de travail
Ouvrez maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 13:59
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
09:00 - 18:00
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Thaïlande
Olga Barteneva
Olga Barteneva
