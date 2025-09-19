SABBIANCO PROPERTIES LIMITED

  1. Realting.com
Chypre, Strovolos
Agence immobilière
7 années 1 mois
English, Ελληνικά
www.noknok.com.cy/
À propos de l'agence
Sabbianco Properties a été créée en 2004 en tant qu'agence immobilière agréée et agréée qui est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés immobilières de Chypre avec les bureaux en Nicosie, Limassol, Larnaka, Paphos et à Paralimni. Nous avons un personnel hautement formé et expérimenté qui peut aider le client et offrir un service et un soutien exclusifs pendant le processus d'une transaction immobilière, qui est une philosophie de base de l'entreprise.
Prestations de service
Notre objectif principal est d'introduire des idées innovantes et des façons de servir nos clients L'objectif principal et l'incitation sont de servir les acheteurs avant ainsi que pendant et après l'achat d'une propriété.
Nos agents en Chypre
Andreas Andreou
Andreas Andreou
1 235 propriétés
Konstantinos
Konstantinos
