DDA Real Estate

À propos de l'agence

L'agence immobilière internationale aux Émirats arabes unis, en Turquie, en Thaïlande et en Géorgie, créée en 2007, fait partie du groupe de sociétés « Business-Avocyer ». La seule entreprise sur le marché qui a plus de 300 bureaux en Russie de Kaliningrad à Kamchatka, des bureaux au Kazakhstan, Turquie et un siège social à Dubaï.

Nous sélectionnerons pour vous l'immobilier pour l'investissement, la location ou le logement absolument gratuit avec le soutien complet de la transaction ( notre développeur paie pour notre travail ).