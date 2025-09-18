  1. Realting.com
DDA Real Estate

Russie, Tcheliabinsk
Agence immobilière
2007
2 années 5 mois
English, Русский, Türkçe
dda-re.com/about/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

L'agence immobilière internationale aux Émirats arabes unis, en Turquie, en Thaïlande et en Géorgie, créée en 2007, fait partie du groupe de sociétés « Business-Avocyer ». La seule entreprise sur le marché qui a plus de 300 bureaux en Russie de Kaliningrad à Kamchatka, des bureaux au Kazakhstan, Turquie et un siège social à Dubaï.

Nous sélectionnerons pour vous l'immobilier pour l'investissement, la location ou le logement absolument gratuit avec le soutien complet de la transaction ( notre développeur paie pour notre travail ).

Prestations de service
  • Libre choix des biens immobiliers;
  • Organiser un voyage pour inspecter l'immobilier;
  • Consultations sur les investissements rentables dans des biens immobiliers étrangers;
  • Soutien juridique aux opérations;
  • Consultations sur l'obtention d'un permis de séjour et de la citoyenneté;
  • Consultations sur la location de biens immobiliers à l ' étranger;
Nos agents en Russie
DDA Real Estate
1 propriété
None
None
None
None
