Prestations de service

Nos services

ATI Immobilier Monténégro offre une gamme complète de services immobiliers conçus pour aider les clients à chaque étape de l'achat, de la vente ou de l'investissement dans la propriété au Monténégro.

Ventes et achats de biens immobiliers

Nous aidons les clients à acheter et à vendre des propriétés résidentielles, commerciales et d'investissement dans tout le Monténégro. Des maisons côtières et des aménagements de luxe aux terrains et aux actifs générateurs de revenus, nous garantissons un processus de transaction fluide et transparent.

Recherche et conseil immobilier

Nous fournissons des recherches sur mesure en fonction de vos objectifs, préférences et budget spécifiques. Nos consultants vous offrent des conseils honnêtes sur le marché, des conseils de localisation et des conseils d'investissement pour vous aider à prendre des décisions éclairées.

Conseil en investissement

Pour les investisseurs, nous identifions les possibilités à fort potentiel et fournissons des conseils stratégiques sur les tendances du marché, les rendements locatifs et la valeur à long terme. Nous soutenons à la fois les investisseurs expérimentés et les investisseurs expérimentés qui naviguent sur le marché monténégrin.

Legal & Administrative Appui

Nous coordonnons avec des professionnels du droit de confiance, des notaires et des traducteurs pour les aider à conclure des contrats, à faire preuve de diligence raisonnable, à vérifier la propriété et à respecter les règlements locaux, en assurant la tranquillité d'esprit tout au long du processus.

Gestion du matériel

Nos services de gestion immobilière aident les propriétaires à maintenir et à maximiser la valeur de leurs biens. Cela comprend la coordination des locataires, la surveillance de l'entretien et le soutien à la location, idéal pour les propriétaires non résidents.

Soutien après-vente

Notre travail ne se termine pas à la fermeture. Nous aidons à l'installation des services publics, aux rénovations, à l'ameublement et aux connexions de service local pour aider les clients à s'installer confortablement et efficacement.