LightHouse Property

Monténégro, Budva
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2023
Sur la plateforme
3 années 3 mois
Langues
English, Русский, Hrvatski
Site web
smartproperty.me/
Temps de travail
À propos de l'agence

À propos de nous

Que vous cherchiez une nouvelle maison, un investissement intelligent ou un partenaire fiable pour vos clients, nous sommes là pour rendre le processus transparent et efficace.

Nous connaissons le Monténégro et son marché immobilier

Avec une connaissance approfondie du paysage immobilier du Monténégro, nous nous spécialisons dans les propriétés haut de gamme de l'Adriatique ainsi que de fortes opportunités d'investissement dans les sites urbains.
Que vous soyez à la recherche d'une maison de plain-pied ou d'une villa de luxe, notre équipe, qui combine les connaissances locales et l'expérience internationale, vous guide vers les meilleurs choix. Nous restons à vos côtés pour veiller à ce que chaque décision soit éclairée et alignée sur vos objectifs.

Service exceptionnel avec une approche personnelle

Pour nous, l'immobilier n'est pas seulement une transaction — c'est une étape significative dans la vie.
C'est pourquoi nous établissons des relations à long terme au lieu de conclure simplement des accords. Notre mission est de fournir des résultats exceptionnels et une expérience élevée du début à la fin. Nous prenons le temps de comprendre vos besoins, que vous soyez un premier acheteur, un investisseur international ou un partenaire d'agence. Chaque interaction est conçue de manière à vous sentir confiant, soutenu et pleinement informé à chaque étape.

Conseil d'investissement pour les acheteurs avisés

Nous fournissons des orientations stratégiques qui vous aident à maximiser la valeur à long terme.
Que vous cherchiez une maison au Monténégro, explorant une opportunité de développement ou élargissant votre portefeuille d'investissement, notre équipe consultative offre un soutien expert. De l'analyse du marché et de l'évaluation des risques à l'identification des propriétés à fort potentiel de croissance, nous vous aidons à structurer votre investissement en gardant à l'esprit le succès à long terme.

Prestations de service

  • Nos services

    Nous offrons un service immobilier complet conçu pour fournir clarté, sécurité et tranquillité d'esprit tout au long du processus d'acquisition ou de vente.

  • Portefeuille immobilier
    Nous présentons une collection soigneusement sélectionnée des meilleures maisons, villas et propriétés du Monténégro – chacune choisie avec attention à la qualité et au potentiel.

  • Diligence due
    Nous effectuons des vérifications juridiques et financières approfondies afin d'assurer une transparence totale et de protéger nos clients contre les risques potentiels.

  • Guide d'achat
    De la négociation à la signature de contrats et au-delà, nous gérons tous les aspects de la transaction.

  • Stratégie de commercialisation des vendeurs
    Nous positionnons votre propriété devant le bon public, en utilisant le marketing professionnel pour maximiser la visibilité et la valeur de vente.

  • Conseils pour le développement
    Pour les acheteurs qui envisagent des projets de développement, nous fournissons des conseils sur le positionnement du marché, la planification et les stratégies d'exécution.

  • Évaluation et études de marché
    Nous livrons des évaluations détaillées pour vous assurer de payer le bon prix ou de recevoir la juste valeur de votre propriété.

Nos agents en Monténégro
Milena Bošković
Milena Bošković
35 propriétés
