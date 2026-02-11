LightHouse Property

À propos de nous
Que vous cherchiez une nouvelle maison, un investissement intelligent ou un partenaire fiable pour vos clients, nous sommes là pour rendre le processus transparent et efficace.
Nous connaissons le Monténégro et son marché immobilier
Avec une connaissance approfondie du paysage immobilier du Monténégro, nous nous spécialisons dans les propriétés haut de gamme de l'Adriatique ainsi que de fortes opportunités d'investissement dans les sites urbains.
Que vous soyez à la recherche d'une maison de plain-pied ou d'une villa de luxe, notre équipe, qui combine les connaissances locales et l'expérience internationale, vous guide vers les meilleurs choix. Nous restons à vos côtés pour veiller à ce que chaque décision soit éclairée et alignée sur vos objectifs.
Service exceptionnel avec une approche personnelle
Pour nous, l'immobilier n'est pas seulement une transaction — c'est une étape significative dans la vie.
C'est pourquoi nous établissons des relations à long terme au lieu de conclure simplement des accords. Notre mission est de fournir des résultats exceptionnels et une expérience élevée du début à la fin. Nous prenons le temps de comprendre vos besoins, que vous soyez un premier acheteur, un investisseur international ou un partenaire d'agence. Chaque interaction est conçue de manière à vous sentir confiant, soutenu et pleinement informé à chaque étape.
Conseil d'investissement pour les acheteurs avisés
Nous fournissons des orientations stratégiques qui vous aident à maximiser la valeur à long terme.
Que vous cherchiez une maison au Monténégro, explorant une opportunité de développement ou élargissant votre portefeuille d'investissement, notre équipe consultative offre un soutien expert. De l'analyse du marché et de l'évaluation des risques à l'identification des propriétés à fort potentiel de croissance, nous vous aidons à structurer votre investissement en gardant à l'esprit le succès à long terme.
Nos services
Nous offrons un service immobilier complet conçu pour fournir clarté, sécurité et tranquillité d'esprit tout au long du processus d'acquisition ou de vente.
Portefeuille immobilier
Nous présentons une collection soigneusement sélectionnée des meilleures maisons, villas et propriétés du Monténégro – chacune choisie avec attention à la qualité et au potentiel.
Diligence due
Nous effectuons des vérifications juridiques et financières approfondies afin d'assurer une transparence totale et de protéger nos clients contre les risques potentiels.
Guide d'achat
De la négociation à la signature de contrats et au-delà, nous gérons tous les aspects de la transaction.
Stratégie de commercialisation des vendeurs
Nous positionnons votre propriété devant le bon public, en utilisant le marketing professionnel pour maximiser la visibilité et la valeur de vente.
Conseils pour le développement
Pour les acheteurs qui envisagent des projets de développement, nous fournissons des conseils sur le positionnement du marché, la planification et les stratégies d'exécution.
Évaluation et études de marché
Nous livrons des évaluations détaillées pour vous assurer de payer le bon prix ou de recevoir la juste valeur de votre propriété.