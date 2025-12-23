À propos de l'agence

50 Lemons est une agence immobilière à Phuket qui se spécialise dans les propriétés de qualité, réfléchies et attrayantes en investissement.

Nous travaillons avec des condominiums et des villas dans les meilleures zones de l'île - Bang Tao, Layan, Cherng Talei, Kamala, Rawai et autres. L'accent est mis sur l'architecture, l'ingénierie, l'emplacement et le potentiel réel pour la croissance de valeur et la location, pas seulement de belles images.

Notre équipe accompagne les clients à toutes les étapes de la transaction : de la sélection de l'objet et des vues sur place à l'enregistrement légal, l'acceptation de l'immobilier et la gestion ultérieure. Nous vivons à Phuket depuis de nombreuses années, avons une compréhension profonde du marché et honnêtement vous dire où acheter.

50 Lemons est une approche personnelle, la transparence, l'attention aux détails et l'immobilier pour lesquels il n'y a aucune honte à recommander.