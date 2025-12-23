  1. Realting.com
Thaïlande,
;
Agence immobilière
2015
Moins d'un mois
English, Русский
50lemons.com/
À propos de l'agence

50 Lemons est une agence immobilière à Phuket qui se spécialise dans les propriétés de qualité, réfléchies et attrayantes en investissement.

Nous travaillons avec des condominiums et des villas dans les meilleures zones de l'île - Bang Tao, Layan, Cherng Talei, Kamala, Rawai et autres. L'accent est mis sur l'architecture, l'ingénierie, l'emplacement et le potentiel réel pour la croissance de valeur et la location, pas seulement de belles images.

Notre équipe accompagne les clients à toutes les étapes de la transaction : de la sélection de l'objet et des vues sur place à l'enregistrement légal, l'acceptation de l'immobilier et la gestion ultérieure. Nous vivons à Phuket depuis de nombreuses années, avons une compréhension profonde du marché et honnêtement vous dire où acheter.

50 Lemons est une approche personnelle, la transparence, l'attention aux détails et l'immobilier pour lesquels il n'y a aucune honte à recommander.

Prestations de service

Nos services:

• Sélection de biens immobiliers à Phuket - condominiums, villas, terrains

• Conseils en investissement et calcul de la rentabilité (ROI, loyer, croissance de la valeur)

• Organisation de visites de vues et de biens individuels

• Soutien aux opérations d'achat et de vente (en franchise / en concession)

• Vérification juridique des objets et des contrats

• Aide à l'ouverture des comptes bancaires et des paiements

• Acceptation de biens immobiliers par le promoteur

• Compilation et ameublement des installations

• Gestion et entretien des contrats de location

• Revente et retrait de l'investissement

Adel Muhetdinov
Adel Muhetdinov
Polina Leonova
Polina Leonova
