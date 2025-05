Complexe résidentiel Meyrearl na Fukuoke vas idealnyj vybor nedvizimosti

Immobilier sur l'île paradisiaque de Phu Quoc - des conditions uniques pour l'achat et la gestion d'une marque internationale!

Sur l'île de Phu Quoc, reconnue comme l'un des plus beaux endroits du monde, nous vous proposons un complexe résidentiel d'élite "Meyrearl", géré par la célèbre société française Accor. Le complexe combine un hôtel de luxe et des appartements résidentiels pour un séjour confortable toute l'année.

Pourquoi choisir Phu Quoc ?

Les plages de l'île sont reconnues comme l'une des meilleures au monde en raison du sable blanc et des eaux turquoise. La plage la plus célèbre est Long Beach.

- Nature unique : cascades, lacs, espèces rares de plantes et d'animaux, plantation de poivre noir, parcs de sculptures et aigles marins.

- Oui. Le parc d'attractions Vinpearl Land offre un divertissement sans fin pour toute la famille : parc aquatique, aquarium, dauphinarium et bien plus encore.

- Oui. L'occasion de visiter l'usine de sauce à poisson, voir la production de perles et vous immerger dans le monde de la plongée.

Plans de paiement très souples



30% d'acompte

Vacances

70% - versements pour 2 ans

État de préparation IV trimestre 2027.

Prix

Studio à partir de $ 77,000 (avec paiement à 100%)

Appartement 1+ à partir de 138 475 $ avec rénovation sans mobilier. Il est possible de compléter le mobilier et l'équipement

Différentes options de zones et de plans sont disponibles. Le calcul est possible, à la fois au paiement intégral et aux versements maximaux. Plus l'acompte est élevé et plus la période de versement est courte, plus le prix est élevé. La différence est d'environ 20%.

Rendements locatifs prévus jusqu'à 10 % en dollars américains

La galerie de photos comprend des calculs à 100% de paiement et le plus long versement. Plus l'acompte est élevé et moins l'acompte est élevé, plus le coût est faible. L'installation est possible pour 1, 2, 3 ans.

C'est pas vrai.

Qu'obtenez-vous quand vous devenez propriétaire de cette propriété?

- Luxe de la nature et infrastructures de classe mondiale.

- Transaction sécurisée, aide au transfert de fonds et soutien total à la gestion immobilière.

- Gestion professionnelle de votre location pour un revenu régulier.

- Oui.

Vous planifiez un achat ? Contactez-nous ! Nous sommes prêts à organiser une présentation en ligne pour vous, vous dire en détail toutes les conditions et répondre à vos questions. Veuillez indiquer à l'avance un délai de consultation pratique, compte tenu de la différence de fuseau horaire. Écrivez ou appelez-moi dès maintenant – nous traiterons rapidement votre appel et offrirons les meilleures solutions pour votre confort et votre investissement.

- Choisissez une vie exclusive sur l'île de Phu Quoc – un investissement dans le futur et des vacances de rêve!