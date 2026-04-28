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Propriétées résidentielles à vendre en Queens County, États-Unis

2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 370 m²
Les appartements de la collection
$1,69M
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Appartement 5 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 5 chambres
New York, États-Unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 370 m²
Les appartements de la collection
$1,74M
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Caractéristiques des propriétés en Queens County, États-Unis

Bon marché
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