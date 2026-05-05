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Loyer mensuel de duplex en États-Unis

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1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Miami, États-Unis
Duplex 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Un penthouse exclusif de 100m2 entièrement meublé est disponible à la location, situé au 4èm…
$1,647
par mois
T.V.A.
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