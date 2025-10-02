Miami, États-Unis

For sale a house with an area of 200 m2, in Donji Kokoti, built on a plot of 1200 m2. The house has four bedrooms. It is for sale furnished. Next to it there is a summer house with an area of 40 m2, and in the yard there is a swimming pool 8 x 4 m in size. The yard is fenced, and there is a …