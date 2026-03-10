Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Oumm al Qaïwaïn
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Studios à vendre en Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
Studio 1 chambre
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 5/15
AMRA - La première station de bien-être d'investissement avec service complet et vue sur la …
$188,000
Caractéristiques des propriétés en Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis

Bon marché
Luxe
