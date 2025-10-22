Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Oumm al Qaïwaïn
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis

1 propriété total trouvé
Studio dans Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
Studio
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Sol 8/17
$187,882
Caractéristiques des propriétés en Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis

