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Bord du lac Appartements à vendre en Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis

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studios
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1 BHK
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Appartement 1 chambre dans Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
Appartement 1 chambre
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 53 m²
Sol 9
Appartement en bord de mer incroyable avec terrasse privée, promenade marina, équipements cu…
$328,659
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Caractéristiques des propriétés en Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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