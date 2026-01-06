Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Maisons à vendre en Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis

Mina Al arab
6
5 propriétés total trouvé
Duplex 1 chambre dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Duplex 1 chambre
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 123 m²
Sol 3/12
Appartements en front de mer avec installation à Ras Al Khaimah Al Marjan Island Les apparte…
$831,835
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Duplex 3 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 188 m²
Sol 1/12
Appartements en front de mer avec installation à Ras Al Khaimah Al Marjan Island Les apparte…
$1,44M
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Duplex 2 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 148 m²
Sol 1/12
Appartements en front de mer avec installation à Ras Al Khaimah Al Marjan Island Les apparte…
$1,13M
Laisser une demande
Sky ApartmentsSky Apartments
Maison 4 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Maison 4 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 799 m²
Bиза на 12 лет Бизнес-лицензия на 12 лет Испытайте эксклюзивную жизнь на острове в сам…
$1,91M
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Ras al-Khaïma, Émirats arabes unis
Villa 2 chambres
Ras al-Khaïma, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 550 m²
Book your Dream home Marbella Villas in Hayat IslandPay 5% and Move into your Dream Home. UP…
$489,910
Laisser une demande
Types de propriétés en Ras el Khaïmah

villas
maisons de ville
duplex

Caractéristiques des propriétés en Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis

Bon marché
Luxe
