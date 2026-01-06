Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis

Mina Al arab
6
27 propriétés total trouvé
Duplex 1 chambre dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Duplex 1 chambre
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 123 m²
Sol 3/12
Appartements en front de mer avec installation à Ras Al Khaimah Al Marjan Island Les apparte…
$831,835
Duplex 3 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Duplex 3 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 188 m²
Sol 1/12
Appartements en front de mer avec installation à Ras Al Khaimah Al Marjan Island Les apparte…
$1,44M
Maison 3 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Maison 3 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Nombre d'étages 2
FALCON Island 3BR+M TOWNHOUSE à Alhamra Village à Ras Al Khaimah!Spacieuse maison de ville 3…
$843,997
Maison de ville 2 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Maison de ville 2 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Al Hamra, un grand développeur de mode de vie des EAU, présente Falcon Island – une communau…
$653,419
Maison de ville 3 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville dans la collection de résidences de luxe côtières Falcon Island du développe…
$857,767
Villa 4 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Chambres 4
Surface 455 m²
Nombre d'étages 2
Îles FalconAl Hamra présente un complexe haut de gamme pour ceux qui veulent diriger un styl…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Maison de ville 2 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 4
Surface 139 m²
Falcon Island est un projet à venir par Al Hamra, situé dans le village d'Al Hamra. Situé su…
$490,064
Maison de ville 2 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Maison de ville 2 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 274 m²
Nombre d'étages 2
Fairmont Residences Al Marjan Island - résidences de marque près de la mer avec plein servic…
$2,64M
Villa 2 chambres dans Mina Al arab, Émirats arabes unis
Villa 2 chambres
Mina Al arab, Émirats arabes unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 179 m²
Prix à partir de AED 1,752,911.00 A partir de 179 m2Marbella Villas II – Sophistication rive…
$477,307
Villa 5 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 223 m²
Découvrez le luxe raffiné sur une île nichée entre l'horizon des Émirats arabes unis et la m…
$7,64M
Duplex 2 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Duplex 2 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 148 m²
Sol 1/12
Appartements en front de mer avec installation à Ras Al Khaimah Al Marjan Island Les apparte…
$1,13M
Villa 5 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Chambres 5
Surface 798 m²
Îles FalconAl Hamra présente un complexe haut de gamme pour ceux qui veulent diriger un styl…
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Dhaya, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Dhaya, Émirats arabes unis
Chambres 3
Surface 334 m²
Al-RomsAl Rams est l'un des quartiers les plus anciens de Ras al-Khaimah. Il est situé entre…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Maison de ville 2 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Al Hamra, un grand développeur de style de vie des EAU, présente Falcon Island, une communau…
$541,793
Maison de ville 2 chambres dans Mina Al arab, Émirats arabes unis
Maison de ville 2 chambres
Mina Al arab, Émirats arabes unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 236 m²
La communauté riveraine de Marbella, Mina Al Arab propose des installations de haute qualité…
$680,643
Villa 3 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 239 m²
Conçue pour s'intégrer parfaitement au paysage de l'île Al Marjan, chaque résidence émule le…
$2,43M
Maison 5 chambres dans Khuzam, Émirats arabes unis
Maison 5 chambres
Khuzam, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
New modern Villa for sale in Dhait South on main Street, Block 13 size 100×100 , corner , 5…
$889,106
Maison de ville dans Mina Al arab, Émirats arabes unis
Maison de ville
Mina Al arab, Émirats arabes unis
Surface 21 m²
Located at the natural Hayat Island, the newest Mina Al Arab development offers spacious 2 b…
$517,320
Maison 4 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Maison 4 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 799 m²
Bиза на 12 лет Бизнес-лицензия на 12 лет Испытайте эксклюзивную жизнь на острове в сам…
$1,91M
Maison 4 chambres dans Mina Al arab, Émirats arabes unis
Maison 4 chambres
Mina Al arab, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 214 m²
Prestigious 4BR Beachfront Villas with stunning views & calmness of luxury living in Marbell…
$2,18M
Maison 2 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Maison 2 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 137 m²
Two Bedroom Townhouses located on a private Falcon Island, Al Hamra Village, Ras Al Khaimah,…
$283,553
Maison 4 chambres dans Mina Al arab, Émirats arabes unis
Maison 4 chambres
Mina Al arab, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 457 m²
Prestigious 4BR Beachfront Villas with stunning views & calmness of luxury living in Marbell…
$2,17M
Maison de ville dans Mina Al arab, Émirats arabes unis
Maison de ville
Mina Al arab, Émirats arabes unis
Surface 27 m²
Spacious 3 bedroom Townhouses in a luxurious residential community of Ras Al Khaimah. Marbel…
$653,457
Villa 5 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 513 m²
Nombre d'étages 2
Immobilier à Dubaï à un prix de marché avec un soutien juridique complet. Aide au transfert …
$4,11M
Villa 4 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 344 m²
Nombre d'étages 2
$2,14M
Villa 2 chambres dans Ras al-Khaïma, Émirats arabes unis
Villa 2 chambres
Ras al-Khaïma, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 550 m²
Book your Dream home Marbella Villas in Hayat IslandPay 5% and Move into your Dream Home. UP…
$489,910
Maison 3 chambres dans Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Maison 3 chambres
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 288 m²
***Limited Availability*** Semi-detached three bedroom villas on private Falcon Island, A…
$429,929
