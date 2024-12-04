Appartement dans un nouvel immeuble orchid towers

Nouveau lancement ! Appartements à Dubaï (Arjan) à partir de $ 158,000. 40/60 versements. Ramadan: 4% taxe zéro

Offre chaude: Nouveau projet de Boutique à ARJAN (Dubai)

Prix: à partir de 158 000 $ (studio, 1BR, 2BR)

Offre spéciale pour le Ramadan: 4% de la taxe foncière (DLD) - pour le compte du promoteur!

Pourquoi ARJAN ?

Sciences de Dubaï Le parc est l'équilibre parfait entre prix, qualité de vie et attrait des investissements. Il n'y a pas de hauteurs folles et des embouteillages éternels, mais il y a tout pour une vie confortable et une forte demande de loyer.

Lieu:

15-20 minutes pour Dubai Marina et Palm Jumeirah

5-10 minutes de Mall des Emirats, Autodrome, Circle Mall

Près des grandes autoroutes (UM Suqeim St, Hessa St)

Tout à distance de marche: supermarchés, écoles, cliniques, parcs

Projet

Complexe de la boutique - tours de hauteur basse (seulement 8 étages), atmosphère de chambre, sans congestion.

COMPLEXE :

25+ équipements modernes

Le concept vert - de nombreuses plantes, des aires de loisirs

Piscines, fitness, terrains de jeux, salons

FORMATS:

Studios

1 chambre (1BR)

2 chambres (2BR)

AUTRES INVESTISSEMENTS

Demande de location stable – Arjan est populaire auprès des jeunes professionnels et des familles Hausse des prix – la zone est activement construite avec des projets de qualité seuil d'entrée faible – à partir de 158 000 $ 40/60 versements – seulement 40% avant la livraison, le reste après

Conditions d'achat (très rentable!)

Paramètre Valeur À partir de 158 000 $IOE (réservation) 10 000 $AED (~2 700 $) Retard 40/60 (40 % avant la livraison, 60 % après) Exécution du projet Q4 2028 Taxe foncière (DLD) 4 % POUR LA CAUSE DU DÉLAI (Ramadan!)

Conclusion : vous économisez 6 320 $ en taxes (en achetant un studio pour 158 000 $).

Maintenant est le début de la vente – prendre EOI (EARLY BIRD)

Le projet n'a pas encore été mis en vente - le stade des ventes fermées pour les premiers investisseurs est en cours.

Qu'est-ce que ça te donne ?

Entrez le projet avant le lancement officiel

Choisissez la meilleure unité (étage, vue, mise en page)

Définir un prix de départ minimum

Obtenez des conditions exclusives (parking, promo)

La réservation est de seulement 10 000 AED (2 700 $) et votre terrain est sécurisé.

Que proposons-nous ?

Soutien juridique complet de l'opération

Aide à l'ouverture d'un compte aux Émirats arabes unis (si nécessaire)

Conseils hypothécaires (jusqu'à 80 % pour les résidents/non-résidents)

Gestion du bail après livraison (si nécessaire)

Écrivez pour discuter - J'enverrai:

Présentation du projet et visite 3D

Planification et liste des prix

Calcul des versements individuels

Aide pour les réservations en ligne

