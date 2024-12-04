  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble orchid towers

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$158,000
BTC
1.8793785
ETH
98.5062647
USDT
156 212.1519213
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
15
ID: 33892
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    15

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Nouveau lancement ! Appartements à Dubaï (Arjan) à partir de $ 158,000. 40/60 versements. Ramadan: 4% taxe zéro

Offre chaude: Nouveau projet de Boutique à ARJAN (Dubai)
Prix: à partir de 158 000 $ (studio, 1BR, 2BR)
Offre spéciale pour le Ramadan: 4% de la taxe foncière (DLD) - pour le compte du promoteur!

Pourquoi ARJAN ?

Sciences de Dubaï Le parc est l'équilibre parfait entre prix, qualité de vie et attrait des investissements. Il n'y a pas de hauteurs folles et des embouteillages éternels, mais il y a tout pour une vie confortable et une forte demande de loyer.

Lieu:

  • 15-20 minutes pour Dubai Marina et Palm Jumeirah

  • 5-10 minutes de Mall des Emirats, Autodrome, Circle Mall

  • Près des grandes autoroutes (UM Suqeim St, Hessa St)

  • Tout à distance de marche: supermarchés, écoles, cliniques, parcs

Projet

Complexe de la boutique - tours de hauteur basse (seulement 8 étages), atmosphère de chambre, sans congestion.

COMPLEXE :

  • 25+ équipements modernes

  • Le concept vert - de nombreuses plantes, des aires de loisirs

  • Piscines, fitness, terrains de jeux, salons

FORMATS:

  • Studios

  • 1 chambre (1BR)

  • 2 chambres (2BR)

AUTRES INVESTISSEMENTS

  1. Demande de location stable – Arjan est populaire auprès des jeunes professionnels et des familles

  2. Hausse des prix – la zone est activement construite avec des projets de qualité

  3. seuil d'entrée faible – à partir de 158 000 $

  4. 40/60 versements – seulement 40% avant la livraison, le reste après

Conditions d'achat (très rentable!)

Paramètre Valeur À partir de 158 000 $IOE (réservation) 10 000 $AED (~2 700 $) Retard 40/60 (40 % avant la livraison, 60 % après) Exécution du projet Q4 2028 Taxe foncière (DLD) 4 % POUR LA CAUSE DU DÉLAI (Ramadan!)

Conclusion : vous économisez 6 320 $ en taxes (en achetant un studio pour 158 000 $).

Maintenant est le début de la vente – prendre EOI (EARLY BIRD)

Le projet n'a pas encore été mis en vente - le stade des ventes fermées pour les premiers investisseurs est en cours.

Qu'est-ce que ça te donne ?

  • Entrez le projet avant le lancement officiel

  • Choisissez la meilleure unité (étage, vue, mise en page)

  • Définir un prix de départ minimum

  • Obtenez des conditions exclusives (parking, promo)

La réservation est de seulement 10 000 AED (2 700 $) et votre terrain est sécurisé.

Que proposons-nous ?

  • Soutien juridique complet de l'opération

  • Aide à l'ouverture d'un compte aux Émirats arabes unis (si nécessaire)

  • Conseils hypothécaires (jusqu'à 80 % pour les résidents/non-résidents)

  • Gestion du bail après livraison (si nécessaire)

Écrivez pour discuter - J'enverrai:

  • Présentation du projet et visite 3D

  • Planification et liste des prix

  • Calcul des versements individuels

  • Aide pour les réservations en ligne

Prix: à partir de 158 000 $
Lieu: Dubai, Arjan, Dubai Science Park
Livraison: Q4 2028
Tranches: 40/60
Ramadan: 4% DLD aux frais du développeur

#Dubai #Arjan #PropriétéInDubai #Investissement #Installation40n60 #Ramadan #Nouveau lancement #1BR #2BR #DubaiReal Domaine #EarlyBird

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Soins de santé
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
