  Complexe résidentiel Acacia Fashion TV: Living by the Sea on Al Marjan Island.

Complexe résidentiel Acacia Fashion TV: Living by the Sea on Al Marjan Island.

Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$533,695
17
ID: 33347
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Ras el Khaïmah

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Mode Acacia TV: Vivre avec une vue sur la mer sur l'île Al Marjan

TV mode Acacia s'élève gracieusement sur les rives prestigieuses de l'île Al Marjan à Ras Al Khaimah. Conçu par Conin International de renommée mondiale, ce chef-d'œuvre architectural allie harmonieusement des éléments naturels à l'art raffiné.

Principales caractéristiques du projet

  • Prix : de 1,96 million de DEA à 13,39 millions de DEA
  • Superficie: de 55 m2 à 523 m2
  • Lieu: Ile Al Marjan, Ras Al Khaimah

Types de logements :

  • Appartements de 1 à 3 chambres
  • Penthouses de 4 chambres

État de l'appartement: Entièrement meublé
Date de livraison: Q4 2027

Plan de paiement 50/50 :

Acompte : 20 %
Montants sans intérêt: Q4 2027

  • 10% sur réserve
  • 40% pendant la construction
  • 50% à la fin

Moyens de paiement

  • Transferts bancaires
  • Cryptomonnaie - USDT, BTC, ETH
  • Encaisse acceptée en Russie Roubles, Euros, Dollars

Infrastructure et équipements
TV mode Les résidents d'Acacia ont accès à:

  • Paysages verts louches
  • Chemins de randonnée
  • Espaces détente et barbecue
  • Zones de jeux pour enfants
  • Salle de gym de pointe
  • hammam et sauna relaxants
  • Piscines pour adultes et enfants
  • Autres équipements de prime

Emplacement et accessibilité des transports
Le complexe est idéalement situé pour les principales attractions:

  • Al Marjan Island Boulevard - 5 minutes
  • Wynn Resort - 8 minutes
  • Umm Al Quwain - 10 minutes
  • Al Hamra Shopping Mall - 10 minutes
  • Al Hamra Village - 15 minutes
  • Aéroport international Ras Al Khaimah - 30 minutes
  • Aéroport international de Dubaï (DXB) - 55 minutes

Pourquoi choisir Mode TV Acacia?

  • Produit fini : boîtier entièrement meublé – prêt à se déplacer ou à se remettre immédiatement après l'achèvement.
  • L'attrait de l'investissement : le prestigieux emplacement sur l'île d'Al Marjan garantit une croissance en valeur.
  • Infrastructure développée: spa, centre de fitness, espaces pour enfants et autres équipements dans le complexe.
  • Logistique pratique: proximité des aéroports et des centres commerciaux.
  • Esthétique et confort : vue pittoresque sur la côte et qualité de construction.

Localisation sur la carte

Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Alimentation et boissons

Posez toutes vos questions
