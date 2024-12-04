Complexe résidentiel Acacia Fashion TV: Living by the Sea on Al Marjan Island.

Mode Acacia TV: Vivre avec une vue sur la mer sur l'île Al Marjan

TV mode Acacia s'élève gracieusement sur les rives prestigieuses de l'île Al Marjan à Ras Al Khaimah. Conçu par Conin International de renommée mondiale, ce chef-d'œuvre architectural allie harmonieusement des éléments naturels à l'art raffiné.

Principales caractéristiques du projet

Prix : de 1,96 million de DEA à 13,39 millions de DEA

Superficie: de 55 m2 à 523 m2

Lieu: Ile Al Marjan, Ras Al Khaimah

Types de logements :

Appartements de 1 à 3 chambres

Penthouses de 4 chambres

État de l'appartement: Entièrement meublé

Date de livraison: Q4 2027



Plan de paiement 50/50 :

Acompte : 20 %

Montants sans intérêt: Q4 2027

10% sur réserve

40% pendant la construction

50% à la fin

Moyens de paiement

Transferts bancaires

Cryptomonnaie - USDT, BTC, ETH

Encaisse acceptée en Russie Roubles, Euros, Dollars

Infrastructure et équipements

TV mode Les résidents d'Acacia ont accès à:

Paysages verts louches

Chemins de randonnée

Espaces détente et barbecue

Zones de jeux pour enfants

Salle de gym de pointe

hammam et sauna relaxants

Piscines pour adultes et enfants

Autres équipements de prime

Emplacement et accessibilité des transports

Le complexe est idéalement situé pour les principales attractions:

Al Marjan Island Boulevard - 5 minutes

Wynn Resort - 8 minutes

Umm Al Quwain - 10 minutes

Al Hamra Shopping Mall - 10 minutes

Al Hamra Village - 15 minutes

Aéroport international Ras Al Khaimah - 30 minutes

Aéroport international de Dubaï (DXB) - 55 minutes

Pourquoi choisir Mode TV Acacia?