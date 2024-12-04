Complexe résidentiel Ocean Walk

Ocean Walk est un complexe résidentiel haut de gamme près de l'eau, où l'architecture répète le rythme de l'océan et forme une atmosphère de tranquillité et un style de vie de station privée.
Ocean Walk est un nouveau projet de Wellington Developments, situé dans la partie prestigieuse des îles de Dubaï.
Les résidents bénéficient d'un accès exceptionnel aux plages des îles de Dubaï, à la promenade maritime et aux infrastructures modernes de la région. Grâce à la proximité des principales artères routières, Ocean Walk allie une ambiance de resort et une accessibilité pratique au transport – la combinaison idéale pour une famille, un investissement ou une résidence permanente.
L'infrastructure du complexe:
- Salle de gym moderne;
- Zone spacieuse de yoga et de méditation;
- Jardin Zen avec paysage doux;
- Piscine avec zones de loisirs;
- Mini padel court;
- Zone de détente avec éclairage doux et mobilier de salon;
- Résidences entièrement meublées.
Localisation et accessibilité des transports
Ocean Walk est situé dans la zone stratégique des îles de Dubaï.
- Deira Mall - 6 minutes
Marché riverain – 8 minutes
Dubai Islands Beach – 9 minutes
Marina des Îles de Dubaï – 10 minutes
Aéroport international de Dubaï – 15 minutes.
Contactez-nous pour obtenir des conseils, des prix courants et une vue.