Complexe résidentiel Al Haseen Residences 6

Résidences Al Haseen 6 - vie urbaine confortable, architecture fonctionnelle et infrastructure développée de Dugasta Properties.
Al Haseen Residences 6 est un nouveau complexe résidentiel moderne de Dugasta Properties, situé dans la zone stratégiquement importante de Dubaï Industrial City, à côté des grappes à croissance rapide de Dubaï Sud et Expo City.
Installations et infrastructures
Les résidents des résidences Al Hasen 6 ont accès à des équipements de base mais de qualité:
- piscine extérieure,
- salle de fitness entièrement équipée,
- aire de jeux,
- les espaces verts aménagés,
- parking,
- Sécurité 24 heures sur 24.
L'infrastructure est axée sur le confort quotidien, un style de vie calme et une ambiance familiale.
Localisation et accessibilité des transports
Le projet est situé à proximité des zones industrielles et logistiques, ce qui fournit de la commodité aux employés de Dubaï Sud et de DIC.
Temps de déplacement aux endroits clés :
- 10 minutes pour Expo City Dubaï
12 minutes de l'aéroport international d'Al Maktoum
20-25 minutes pour Jebel Ali, Dubai Marina et Jumeirah Golf Estates
Accès facile à Sheikh Mohammed Bin Zayed Road et Emirates Road.
Cet emplacement rend le complexe attrayant pour les résidents et les locataires travaillant dans les principales zones commerciales du sud de Dubaï.
Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation des résidences Al Haseen 6, explorez les plans et sélectionnez une installation liquide dans la zone industrielle de Dubaï.