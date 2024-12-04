Complexe résidentiel The Best Location

Wynwood by Imtiaz est un projet résidentiel ultramoderne sur les îles de Dubaï, créant une atmosphère de style resort dans la métropole. Le projet comprend des appartements de 1 à 4 chambres et des duplex de 55 à 330 m2. Toutes les résidences sont conçues avec un accent sur le confort, la vue et l'infrastructure premium. Le complexe est situé à seulement 5 minutes du yacht club, de la plage et du golf des îles de Dubaï, à 15 minutes de l'aéroport et à 20 minutes du centre-ville de Dubaï. Les équipements comprennent une piscine panoramique sur le toit à débordement, une salle de fitness, un jacuzzi, des espaces de yoga, une piscine pour enfants, une cour verte, un escalier Whisper Steps et un parking VIP.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)