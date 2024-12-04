  1. Realting.com
Complexe résidentiel The Best Location

Doubaï, Émirats arabes unis
$603,000
Emplacement

  Pays
    Émirats arabes unis
  État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Classe
    Classe
    Classe affaire
  L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Wynwood by Imtiaz est un projet résidentiel ultramoderne sur les îles de Dubaï, créant une atmosphère de style resort dans la métropole. Le projet comprend des appartements de 1 à 4 chambres et des duplex de 55 à 330 m2. Toutes les résidences sont conçues avec un accent sur le confort, la vue et l'infrastructure premium. Le complexe est situé à seulement 5 minutes du yacht club, de la plage et du golf des îles de Dubaï, à 15 minutes de l'aéroport et à 20 minutes du centre-ville de Dubaï. Les équipements comprennent une piscine panoramique sur le toit à débordement, une salle de fitness, un jacuzzi, des espaces de yoga, une piscine pour enfants, une cour verte, un escalier Whisper Steps et un parking VIP.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Complexe résidentiel The Best Location
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$603,000
