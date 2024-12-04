  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue directe sur la mer et paiement à Dubai Harbour

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue directe sur la mer et paiement à Dubai Harbour

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,55M
;
11
Laisser une demande
ID: 27828
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    57

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements en front de mer entièrement meublés avec versement dans le port de Dubai

Le port de Dubaï est une destination de premier ordre au bord de l'eau qui allie luxe, loisirs et innovation, située le long de la magnifique côte du golfe Persique. Connu pour sa marina emblématique et ses installations de yachting de classe mondiale, le port de Dubaï est conçu pour être un centre maritime dynamique, avec des résidences haut de gamme, des complexes hôteliers en bord de mer et une variété d'options de vente au détail, de restauration et de divertissement. Cette communauté au bord de l'eau offre un mélange unique de vie urbaine et balnéaire, avec un accès direct à des plages immaculées, des vues panoramiques sur la mer et la proximité de monuments emblématiques comme Palm Jumeirah et Bluewaters Island. Le port de Dubaï offre un style de vie inégalé à ceux qui recherchent le luxe, l'exclusivité et les commodités modernes.

Les appartements à vendre dans Dubai Harbour sont situés à seulement 5 minutes de la marina de Dubaï et de la résidence Jumeirah Beach, à 7 minutes de la route Sheikh Zayed, à 15 minutes de Burj Khalifa et du centre commercial Dubai Mall, à 20 minutes du quartier d'Al Fahidi, à 25 minutes de l'aéroport international de Dubaï et à 30 minutes de l'aéroport international Al Maktoum.

Le projet offre une expérience de vie raffinée en bord de mer avec un extérieur inspiré de l'élégance fluide des vagues, se mélangeant harmonieusement avec les eaux scintillantes du golfe Persique. Les résidents bénéficient de vastes baies vitrées qui encadrent des vues à couper le souffle, emplissant chaque maison de lumière naturelle. Les appartements et penthouses de luxe entièrement meublés sont élégamment marqués par Address Resorts. Les équipements comprennent une plage privée, une piscine à débordement avec terrasse, des zones de piscine ombragées, des chaises longues, une piscine et une zone de jeux réservées aux enfants, des nacelles pour barbecue et un jardin paysager pour la détente. Le neuvième étage abrite un centre de remise en forme ultramoderne, tandis que le rez-de-chaussée abrite des boutiques et des cafés. Le projet offre également un accès direct à une promenade animée avec des commerces et des restaurants, à quelques pas d'une marina et d'un yacht club. Agrémenté de caractéristiques durables, telles qu'un vaste aménagement paysager indigène, une gestion avancée des déchets et un parking pour véhicules électriques, le projet met l'accent sur une vie de luxe respectueuse de l'environnement. Situé sur une île exclusive, il offre un accès rapide aux principaux monuments et à Sheikh Zayed Road, ce qui en fait un refuge central mais serein.

Le projet offre une expérience intérieure élevée avec des appartements d'une, deux et trois chambres méticuleusement conçus, chacun entièrement meublé et organisé avec l'élégance caractéristique d'Address Resorts. Chaque résidence comprend des appareils de cuisine haut de gamme et des armoires encastrées, alliant harmonieusement fonctionnalité et sophistication. De grandes baies vitrées baignent les intérieurs de lumière naturelle, mettant en valeur les agencements ouverts et fluides qui privilégient à la fois le confort et le style. Les chambres principales disposent de dressings et de salles de bains privatives, conçues pour l'intimité et la commodité. Les intérieurs comprennent des espaces désignés pour les repas, la détente et le divertissement, avec des balcons offrant des vues captivantes. Chaque détail, des matériaux de haute qualité aux finitions modernes, a été soigneusement sélectionné pour créer un environnement de vie harmonieux qui respire la tranquillité luxueuse du bord de mer, ce qui en fait un choix exceptionnel pour ceux qui recherchent un style de vie exceptionnel à Dubaï, avec un mélange harmonieux de luxe et de fonctionnalité.


DXB-00161

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel High-rise residential complex with designer finishes by Swiss brand Franck Muller, Dubai Marina, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,63M
Complexe résidentiel New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,88M
Complexe résidentiel SO Hotel Resorts Uptown
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$809,482
Complexe résidentiel New complex of beachfront villas Coral villas with swimming pools and sea views, Palm Jebel Ali, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$5,16M
Complexe résidentiel Samana Resorts
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$217,200
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue directe sur la mer et paiement à Dubai Harbour
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,55M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Layla Residences
Complexe résidentiel Layla Residences
Complexe résidentiel Layla Residences
Complexe résidentiel Layla Residences
Complexe résidentiel Layla Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Layla Residences
Complexe résidentiel Layla Residences
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$235,860
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Enqlave by Aqasa
Complexe résidentiel Enqlave by Aqasa
Complexe résidentiel Enqlave by Aqasa
Complexe résidentiel Enqlave by Aqasa
Complexe résidentiel Enqlave by Aqasa
Afficher tout Complexe résidentiel Enqlave by Aqasa
Complexe résidentiel Enqlave by Aqasa
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$268,493
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Canal Crown — residential complex by DAMAC with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Canal Crown — residential complex by DAMAC with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Canal Crown — residential complex by DAMAC with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Canal Crown — residential complex by DAMAC with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Canal Crown — residential complex by DAMAC with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck in Business Bay, Dubai
Afficher tout Complexe résidentiel Canal Crown — residential complex by DAMAC with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Canal Crown — residential complex by DAMAC with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck in Business Bay, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,70M
Le projet est un complexe résidentiel exquis de DAMAC Properties, l'un des plus réputés promoteurs de propriétés de luxe au Moyen-Orient.Studios, appartements spacieux avec hauts plafonds et appartements de luxe avec terrasse et vue panoramique sur la ville.Le projet dispose d'une infrastruc…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications